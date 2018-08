Computerstoring gemeente Nijmegen voorbij

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen heeft maandag een groot deel van de dag last gehad van een computerstoring.

De storing begon in de loop van de ochtend. Vooral mensen die een afspraak wilden maken of een vergunning wilden aanvragen, konden last hebben van de netwerkstoring.

Tegen 16.00 uur meldde de gemeente dat de problemen waren verholpen.