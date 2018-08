Vlogster Corina Berendsen (49) uit Nijmegen overleden

NIJMEGEN - Vlogster Corina Berendsen (49) uit Nijmegen is overleden aan de gevolgen van eierstokkanker dat schrijft tijdschrift Libelle waar Corina voor vlogde.

Eerder dit jaar kreeg Corina bekendheid toen ze een nieuw thuis zocht voor haar hond Julia. De alleenstaande Corina had eierstokkanker en vertelde in februari dat ze waarschijnlijk nog maar een jaar te leven had. Daarom zocht ze alvast via Facebook een nieuw baasje voor haar hond Julia.

Haar oproep werd in korte tijd duizenden keren gedeeld en leidde volgens de Nijmeegse tot 'mega veel' reacties. Ook bij Gelderland Helpt deed ze in de uitzending een oproep. Die is hieronder terug te luisteren.

Uiteindelijk besloot de familie van Corina om Julia toch te adopteren. 'Mijn zwager en zus gaan haar deels opvangen. Nou, daar komt ze al jaren, dat is haar tweede huis. En mijn vader gaat helpen', legde ze uit in een van haar vlogs.

Vlogs

Voor Libelle vlogde Corina over haar ziekte. In een van haar laatste vlogs vertelde ze over een nieuw medicijn. 'Ik hou zoveel vocht vast dat ik wel 5 maanden zwanger lijk', zei ze toen.

Daarnaast was ze erg betrokken bij stichting Ruby and Rose. Daarmee probeerde ze zoveel mogelijk bewustwording te creëren en geld op te halen voor vrouwen met kanker.

Reacties stromen binnen

Op de Facebookpagina van Corina stromen de reacties binnen. 'Lieve cootje verwacht maar toch nog onverwachts het was fijn om toch van betekenis voor je te kunnen zijn.'

Een andere reactie is: 'Lieve Corina, toen ik het berichtje kreeg zakte de grond onder mijn voeten vandaan.. Je hebt zo gevochten tot het einde!! Je was de allerliefste, sterkste en meest positieve vrouw die ik heb mogen leren kennen!'

