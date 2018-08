Deel dit artikel:











Hennepkwekerij ontdekt na grote brand bij poelier in Arnhem Foto: Roland Heitink Foto: Johan boerboom De hennepkwekerij ligt achter de muur. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Bij een poeliersbedrijf aan de Westervoortsedijk in Arnhem heeft maandagochtend een grote uitslaande brand gewoed. Naderhand is in het gebouw een hennepkwekerij aangetroffen.

De dikke zwarte rookwolken waren tot in de wijde omgeving te zien. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten. Beelden van de brand (tekst gaat verder onder de video): Verslaggever Marjolein Deurloo vertelde op Radio Gelderland over de brand: Kringloopwinkel behouden De brandweer, die met meerdere bluswagens en een hoogwerker ter plaatse is, wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen kringloopwinkel. Hoe de brand precies is ontstaan, is niet bekend. Er zijn geen gewonden gevallen. Foto: Omroep Gelderland Vanaf de John Frostbrug is de rookpluim goed te zien. Foto: Johan boerboom Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52