Tim Matavz speler van de week

ARNHEM - Tim Matavz is de speler van de week in de strijd om de Gelderse voetballer van het jaar.

De spits van Vitesse kopte op fraaie wijze de 1-1 binnen tegen Heerenveen, maar was ook constant dreigend. Hij kreeg daarvoor vijf punten, één meer dan zijn ploeggenoot Roy Beerens, de koploper in het klassement, die veel goede voorzetten gaf.

Mart Dijkstra van NEC was goed voor drie punten. Hij veroverde veel ballen op het middenveld en leidde zo ook de 2-0 in. Twee punten waren voor zijn ploeggenoot Brahim Darri, die gevaarlijk was met zijn acties. Het laatste punt ging naar Jake Clarke-Salter, de verdediger van Vitesse.

TUSSENSTAND:

Roy Beerens (Vitesse) 8

Fabian Serrarens (De Graafschap) 5

Tim Matavz (Vitesse) 5

Thulani Serero (Vitesse) 3

Mart Dijkstra (NEC) 3

Bryan Linssen (Vitesse) 2

Brahim Darri (NEC) 2

Sven Nieuwpoort (De Graafschap) 1

Jake Clarke-Salter (Vitesse) 1