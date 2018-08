Deel dit artikel:











Vrouw vermist in Arnhem Presikhaaf Foto: politie

ARNHEM - In de Arnhemse wijk Presikhaaf wordt een vrouw vermist. De vrouw is in overspannen toestand weggelopen vanaf de Middachtensingel, meldt wijkagent Richard Buyl.

De vermiste vrouw heeft een Arabisch uiterlijk, krullend zwart lang haar, zwarte legging en gele trui. Ze is voor het laatst gezien op de Kamphuizenlaan. Wie haar heeft gezien kan het beste contact opnemen met de politie via 0900-8844. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52