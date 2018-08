Deel dit artikel:











Vermiste overspannen vrouw in Arnhem is terecht Foto: politie

ARNHEM - De verwarde vrouw in Arnhem, die in overspannen toestand de woning had verlaten, is door de politie aangetroffen op begraafplaats Moscowa. Zij is voor beoordeling overgebracht naar De Braamberg in Arnhem, een regionaal centrum voor geestelijke gezondheidszorg.

In de Arnhemse wijk Presikhaaf werd zij vermist. Volgens wijkagent Richard Buyl was ze in overspannen toestand weggelopen vanaf de Middachtensingel. De vrouw was voor het laatst gezien op de Kamphuizenlaan. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52