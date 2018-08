Vermiste jongen (15) is terecht en gezond

TWELLO - De vermiste jongen uit Voorst (15) die dagenlang vermist was, is terecht. Zijn pleegfamilie bevestigt dit op Facebook.

De tiener die afkomstig is uit Gendt maar woonde in een woongroep in Voorst, zou in Apeldoorn zijn gevonden.

Zijn pleegvader meldt dat de jongen in goede gezondheid is gevonden. Hij bedankt 'iedereen voor het medeleven en de geweldige hulp'.

De jongen verdween op 11 augustus zonder geld, mobiele telefoon en zijn medicijnen.