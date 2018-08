Deel dit artikel:











Auto kantelt in Varsseveld; bestuurder gewond Foto: O. Lamers

VARSSEVELD - Op de kruising van de Doetinchemseweg met de Buulsdijk in Varsseveld is zondagavond een automobilist gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto in de slip en kwam op de zijkant tot stilstand.

Geschreven door Mediapartner Radio Ideaal

Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 20.00 uur. De brandweer heeft de bestuurder uit zijn benarde positie bevrijd. Het slachtoffer is daarna per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De weg was vanwege het ongeluk in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Over de oorzaak is nog niets bekend.