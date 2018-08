Deel dit artikel:











Paar keer over de kop op A73: alleen wat schrammen Foto: GinoPress

HEUMEN - Een voertuig is zondagavond meerdere malen over de kop geslagen op de A73 tussen Heumen en Dukenburg. De bestuurster bevrijdde zichzelf uit haar voertuig en had alleen wat schrammen en pijn in de nek. Het gaat om een eenzijdig ongeval.

De automobiliste is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Voorwiel in de berm De politie gaat ervan uit dat zij met haar linkervoorwiel in de berm is terechtgekomen, waardoor ze de macht over het stuur verloor. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52