Ronde van de Achterhoek prooi voor Cees Bol

GENDRINGEN - Cees Bol heeft zondag de tweede editie van de hernieuwde Ronde van de Achterhoek gewonnen. De 23-jarige wielrenner uit Zaandam, die volgend seizoen uitkomt voor Team Sunweb van Tom Dumoulin, won in Gendringen de sprint van Rick van Breda. Jason van Dalen won daarna de sprint van het peloton.

De organisatie kon na afloop terugkijken op een zeer geslaagd weekend. Zaterdag werd de Ronde van de Achterhoek Toertocht al onder prachtige weersomstandigheden verreden. Daarbij kwamen 455 deelnemers aan de start, anderhalf keer zoveel als in 2017.

De Ronde van de Achterhoek werd zondag vervolgens zonder noemenswaardige incidenten verreden, aldus de organisatie.

Net als onderweg, stond bij de finish in Gendringen veel publiek naar de koers te kijken. Zij zagen Van Breda in de op één na laatste omloop over acht kilometer ontsnappen.

Bol sprong mee en samen reed het tweetal weg bij de rest. Het peloton achterhaalde nog andere koplopers, maar kwam te laat om nog voor de winst te sprinten. Daarbij wist Bol vrij simpel met de leeg gestreden Van Breda af te rekenen.