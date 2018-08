Onbekenden gooien meubels in zwembad Loenen

LOENEN - Medewerkers van zwembad Molenallee in Loenen keken zondagmorgen vreemd op. In het bad lag tuinmeubilair, veroorzaakt door onbekenden die zaterdagnacht langskwamen. Maar ze zijn gefilmd.

Kennelijk heeft het zwembad vaker ongewenst bezoek, op Facebook schrijft een medewerker: 'Helaas hebben wij vannacht weer bezoekers gehad bij ons zwembad. Ik hoop dat jullie vandaag nog even langskomen om sorry te zeggen. Jullie staan trouwens wel mooi op de camera.'

Of dat langskomen is gebeurd, is onduidelijk. Het zwembad was zondag niet bereikbaar voor commentaar.

Op Facebook hebben reageerders geen goed woord over voor het gedrag van de onbekenden. Meerderen vinden dat het bad de beelden van de daders online moet zetten.

'Blijf met je handen van andermans spullen af', vindt Carla. 'Dat je dan stiekem een keer zwemt mag niet maar oké. Maar de boel vernielen is hufters gedrag!'