Bestuurder gewond bij ongeluk in Groenlo Foto: News United/112 Achterhoek-nieuws

GROENLO - Een automobilist is zondag in Groenlo gewond geraakt bij een ongeluk op de Winterswijkseweg. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet duidelijk.

Hulpdiensten haalden het slachtoffer uit het wrak. In een ziekenwagen is de bestuurder naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist verloor vermoedelijk de macht over het stuur, belandde in de berm en botste daarna met de auto tegen een boom. Onderaan de weg kwam de auto tot stilstand.