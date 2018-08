Foor: 'Deze week maar eens trainen op afwerken'

HEERENVEEN - Vitesse bleef zondagmiddag steken op 1-1. Dat had vooral te maken met het feit dat de Arnhemmers kans op kans misten. Vitesse-middenvelder Navarone Foor baalde daar hard van.

'Je wordt gek in zo'n wedstrijd. Je wil winnen en de punten pakken, maar het wordt lastig als je niet scoort. Maar die van Tim Matavz ging er wel lekker in, daar was ik blij mee. Het is jammer dat het bij 1-1 bleef.'

Vitesse speelde drie dagen geleden nog een zware pot in Basel, maar liet vandaag weinig tekenen van vermoeidheid zien. De ploeg bleef vechten. 'Ja, maar er was wel vermoeidheid. Maar we hebben karakter getoond. We bleven voetballen en hebben alles gegeven.'

De middenvelder uit Ophemert is dus gedeeltelijk tevreden. 'We gaan deze week maar eens trainen op afwerken, al zat die van Tim er natuurlijk wel goed in.'