Man op bromscooter valt en raakt gewond Foto: Ted Walker/Persbureau Heitink

EDE - Op de Kernhemseweg in Ede is zondagmiddag een man gewond geraakt. De man reed op zijn bromscooter op het fietspad toen hij door nog onbekende reden de macht over het stuur verloor.

Hij kwam met zijn scooter in de berm, schampte een boom en kwam ten val. De man liep hierbij onder andere een hoofdwond op. Een voorbijganger op een fiets zag de man liggen en alarmeerde de hulpdiensten. De ongelukkige bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een aanvankelijk gealarmeerde traumahelikopter hoefde niet te komen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52