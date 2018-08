Matavz gaat Bony achterna met goal tegen SC Heerenveen: 'Maar ik wil meer'

HEERENVEEN - Vitesse-spits Tim Matavz behoedde Vitesse zondagmiddag voor een nederlaag in Heerenveen. De aanvaller scoorde daarmee al zijn tweede van dit seizoen, maar de aanvaller is bezig met een langere, unieke, reeks.

De spits scoorde namelijk voor de zesde eredvisiewedstrijd op rij voor Vitesse. Dat lukte alleen Wilfried Bony eerder. Zijn zesde was er een van echte klasse, met een moeilijke kopbal die er via de lat inging.

Tekst gaat verder na de video:

'Ja, hij zat er echt mooi in. Ik raak hem goed, dat zorgt weer voor een goed gevoel. Maar ik vind wel dat we hadden moeten winnen', aldus de Sloveen na afloop.

Over zijn bijzondere reeks wist hij nog niet. 'Nee, maar ik hoop dat ik deze reeks nog wat langer mag volhouden. Het is natuurlijk goed, zes wedstrijden, maar ik probeer er meer te maken.'

'Blij met vleugelspelers'

En Matavz heeft daarbij de hulp nodig van zijn buitenspelers. Want ook vandaag was een voorzet vanaf de zijkant weer belangrijk bij zijn doelpunt. 'Ik ben blij met Linssen, Beerens, Büttner en Karavaev. Ze hebben allemaal goede voorzetten en dat is belangrijk voor mij als spits.'

Weg?

Maar als je zo belangrijk bent voor je team, komt er ook interesse. Dat was er al vanuit China. Is het nog mogelijk dat Matavz vertrekt? 'Haha, iedereen vraagt dat. Ik ben nog steeds hier. Alleen als er een 'superbomb offer' komt ben ik misschien weg.'

Wat is dat dan, zo'n 'superbomb offer'? 'Dat moet je aan Vitesse vragen. Zij beslissen dat, niet ik. Naar China ga ik niet meer, dat is voorbij. Ik focus me het liefst op Vitesse, ik kan hier ook elke wedstrijd scoren.'