Een heerlijke pannenkoek op het terras, zolang die wespen maar wegblijven

De wespen komen af op zoetigheid. 'Een pannenkoekhuis met frisdrank, poedersuiker en stroop is natuurlijk het Walhalla voor wespen', vertelt eigenaar Johannes van den Bent van De Duivelsberg in Berg en Dal op een vol terras.

Maar nergens zijn wespen te bekennen. Van den Bent: 'Ik heb een wespennest gevonden en dat hebben we vernietigd.' Hij hangt al in het voorjaar wespenvangers op. In de potjes zit een lokstof. 'Met name de koninginnen halen we daarmee weg. En als je de koningin weghaalt, dan heb je ook geen nesten.'

Heftige allergische reactie

Op het terras van het restaurant lijkt het of iedereen ooit wel eens gestoken is. 'In mijn lip, toen had ik zo'n dikke lip', vertelt een student. En een vrouw van middelbare leeftijd is geregeld gestoken. 'Dat is wel vervelend. Maar ja, als je het afzet tegen de wereldproblematiek valt het mee.'

Bekijk hier de reportage:

Maar voor sommige mensen niet. Die kunnen na een wespensteek een heftige allergische reactie krijgen en daaraan zelfs overlijden. Maar wat te doen als er toch een wesp komt? 'Heel veel mensen raken in paniek wanneer er maar één wesp in de buurt komt', zegt Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit.

'Wespen zijn nuttig'

Van Vliet: 'Dat is eigenlijk overdreven. Doe gewoon rustig, ze zijn er niet op uit om je te prikken.' Wespen hebben een nuttige eigenschap, vindt hij. 'Dat ze enorme aantallen vliegen en muggen weg vangen uit onze omgeving. Tot wel 100.000 per nest per dag.'

Maar ook een wetenschapper heeft zijn grenzen. 'Ja, sommige wespen vragen er echt om als ze zo hardnekkig zijn. Dan heb ik er geen problemen mee wanneer je er eentje doodslaat.'

Hij verwacht de komende tijd meer wespen te zien. Maar of er een echte wespenplaag komt is, is nog de vraag. 'Een piekjaar hebben we al een hele tijd niet meer gehad. Extreme buien zouden het aantal wespen wel omlaag kunnen brengen, als we die vaker krijgen. Dat is heel spannend, dat is moeilijk te zeggen.'

Zie ook: Augustus wespenmaand: dit zijn vijf tips om ze op afstand te houden