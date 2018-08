Vitesse doet zichzelf tekort met punt in Heerenveen

HEERENVEEN - Vitesse heeft zondagmiddag met 1-1 gelijkgespeeld bij SC Heerenveen. De Arnhemmers hadden recht op meer, maar misten kans op kans. Het mocht uiteindelijk de klasse van Tim Matavz dankbaar zijn dat de ploeg niet verloor in Friesland.

EINDSTAND SC HEERENVEEN - VITESSE: 1-1

90+3': Afgelopen!

90+3': Kansje voor Woudenberg, maar Eduardo let goed op.

90': Er komen drie minuten bij en Darfalou had zojuist de kans op de 1-2, maar hij kopt naast.

88': Van Bergen komt nog in de ploeg voor Beerens. Kan hij misschien nog wat?

85': Kan Vitesse de winst nog over de streep trekken?

81': GOAL! Daar is hij dan eindelijk voor Vitesse. Matavz kopt heel erg knap de bal, via de onderkant van de lat, in het netje. Zo ontsnapt Vitesse voorlopig aan een onverdiende nederlaag.

79': En ook een hard schot van Serero is een prooi voor Hahn, Vitesse krijgt het maar niet voor elkaar.

76': Ook Darfalou probeert het een keer, maar zijn poging gaat over.

73': Het wordt een beetje een repeterend verhaal, maar ook deze kans gaat er niet in voor Vitesse. Nu gaat een mogelijkheid van Linssen naast.

70': Hij is dus voorlopig nog de gelukkigste man op het veld.

69': Het wordt langzamerhand afwachten of hij daadwerkelijk nog gaat vallen. Nu is het Karavaev die na een goede actie stuit op Hahn.

67': En Van der Werff moet geblesseerd het veld verlaten. Voor hem komt Thelander. Van der Werff slaat teleurgesteld op de dug-out.

67': Zou Oussama Darfalou hem er wel in krijgen voor Vitesse? Hij komt voor Matus Bero.

62': Een voorzet van Büttner wordt bijna binnen gewerkt, maar Matavz raakt de paal.

61': Weer een hoekschop, nummer zoveel voor Vitesse, maar ook deze levert geen goal op. De bal zou wel op een hand zijn gekomen, maar de scheidsrechter en de VAR zien er niks in.

54': Weer een grote kans uit een hoekschop, nu is het Bulthuis die bijna zijn eigen doelman passeert, maar weer let Hahn goed op.

50': En ook een vrije trap van Beerens levert gevaar op, maar die bal wordt door niemand binnen getikt.

49': Weer een hoekschop voor Vitesse. Nu is het Linssen die een mogelijkheid krijgt, maar de bal over ziet gaan.

46': We zijn weer begonnen.

45': Rust!

41': Vitesse is nog altijd de betere ploeg in Heerenveen, maar het scoren ontbreekt nog.

37': De Arnhemmers luisteren ook, er volgt meteen een kans. Een voorzet van Beerens wordt naast gekopt door Linssen.

36': Vitesse-coach Slutskiy is er weer even bij gaan staan, hij wil zijn ploeg weer naar voren hebben.

29': Vitesse lijkt het even kwijt. Nu is het Mihajlovic die naar binnen trekt en kan schieten, zijn bal gaat over.

26': GOAL! Heerenveen komt tegen de verhoudingen in op voorsprong. Michel Vlap kan een voorzet helemaal vrij raak koppen, daar ging het centraal achterin niet helemaal goed.

25': En nu een kans voor Vitesse. Karavaev komt makkelijk tot in het strafschopgebied, maar uiteindelijk geeft hij de bal aan Beerens. Die ziet Hahn zijn schot keren.

23': Een voorzet van Foor komt op het hoofd van Clarke-Salter, maar keeper Hahn pakt de bal stijlvol.

18': Nu een kans voor Heerenveen. Sam Lammers probeert uit te halen, maar ziet dat Serero zijn hele lichaam voor de bal gooit. Uit de hoekschop die volgt komt nog een poging van Vlap, maar die bal richt geen gevaar aan.

16': Roy Beerens is overigens een goede bekende van de thuisploeg. De aanvaller speelde daar van 2007 tot en met 2011. Sinds halverwege het vorige seizoen speelt hij in Arnhem.

12': Een groot applaus in het stadion. Voor alle overleden supporters het afgelopen jaar, onder wie een voormalig stadionspeaker.

11': Daar ontsnapt Vitesse. Michel Vlap draait keurig weg bij zijn tegenstander Clarke-Salter en kan vervolgens schieten, maar hij mist de bal.

6': Daar was de eerste kans voor Vitesse. Uit een vrije trap van Beerens kopt Linssen maar net over.

4': Het hoogtepunt de eerste paar minuten: scheidsrechter Mulder verliest een soort riem.

1': We zijn begonnen.

16.46 uur: Ondanks dat het niet zo vol is, is er wel sfeer.

16.45 uur: Het Friese volkslied klinkt door het stadion, dat nog lang niet vol is. Waarschijnlijk door de vakantie.

16.42 uur: Daar komt Vitesse in het, zo door supporters gewaardeerde, uit-tenue het veld op.

16.37 uur: Daar gaan de Vitesse-spelers weer naar binnen. Over een kleine tien minuten beginnen de Arnhemmers aan hun eerste uitwedstrijd dit seizoen. Maikel van der Werff spreekt Jake Clarke-Salter nog wat moed in.

16.35 uur: Hans Kraay jr. is overal populair. De trainer uit Ophemert is ook bij de mascotte van Heerenveen bekend.

16.30 uur: De supporter die afgelopen donderdag zijn vinger verloor in het uitvak van FC Basel, wordt sterkte gewenst met dit spandoek.

16.25 uur: Middenvelder Matus Bero scoorde vorige week zijn eerste doelpunt voor Vitesse. Kan hij vandaag weer dat netje vinden?

16.20 uur: Vitesse-trainer Leonid Slutskiy verwelkomt scheidsrechter Siemen Mulder.

16.15 uur: Vitesse-aanvaller Tim Matavz kan een bijzondere mijlpaal bereiken. Hij kan in zes achtereenvolgende eredivisiewedstrijden tot scoren komen.

16.05 uur: SC Heerenveen en Vitesse strijden op meerdere fronten tegen elkaar deze week. Beide ploegen willen ook graag middenvelder Martin Ødegaard huren van Real Madrid.

16.00 uur: Bij Heerenveen geen Stijn Schaars bij de selectie. De oud-Vitessenaar is geblesseerd en zit dus op de tribune.

15.55 uur: Vitesse won vorig jaar overigens met 0-4 in Heerenveen na een Europese wedstrijd, toen tegen Zulte Waregem. Trainer Leonid Slutskiy zal ongetwijfeld voor zo'n zelfde scenario tekenen.

15.50 uur: Doelman Eduardo had donderdag een pittige wedstrijd, maar hij pakte er veel ballen uit. Dat is vandaag uiteraard weer zijn opdracht.

15.45 uur: Vitesse werd donderdag door FC Basel uitgeschakeld in de Europa League. De Arnhemmers stonden 65 minuten lang met 10 man. Heeft dat te veel kracht gekost, of zorgt de woede om die rode kaart voor extra krachten?

15.40 uur: Vitesse komt aan bij het stadion in Heerenveen. Vitesse-coach Slutskiy kijkt geconcentreerd.