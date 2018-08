Welkoop Didam overvallen, dader stapt in BMW met blonde vrouw

DIDAM - De vestiging van Welkoop in Didam was zaterdagmiddag doelwit van een overvaller. De man ging vlak voor sluitingstijd de winkel aan de Parallelweg binnen. Onder bedreiging van een wapen dwong hij de aanwezige medewerkers geld af te staan.

De man ging er na de overval met een onbekend geldbedrag vandoor. Hij stapte buiten de winkel in een wachtende auto, vermoedelijk een zwarte BMW 3 stationwagen. Volgens de politie reed de auto, bestuurd door een vrouw met opvallend lang blond haar, daarna weg in de richting van het station. Getuigen noteerden het kenteken van de auto. Onderzoek wees echter uit dat de kentekenplaten een dag eerder waren gestolen van een auto in Haps in Noord-Brabant.

De politie zoekt getuigen van de overval. De dader was tussen de 1.85 tot 1.95 meter lang en had een dun postuur. Hij had zijn gezicht bedekt en droeg verder een zwart vest, een zwarte trainingsbroek en handschoenen.