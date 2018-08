Deel dit artikel:











'Ik voel mij genaaid', strop voor Apeldoorns feest door arrestatie Dave Roelvink Dave Roelvink. Foto: ANP/AT5

APELDOORN - De arrestatie van Dave Roelvink heeft een flinke strop opgeleverd voor de organisatie van het Apeldoornse feest 'Welcome To The City'. 'Ik voel mij genaaid. Dit is heel klote', zegt organisator Giez Bergervoet tegen Omroep Gelderland. Het feest viel in het water toen in de nacht van zaterdag op zondag hoofdact DJ Dave Roelvink niet kwam opdagen. Roelvink werd volgens AT5 in Amsterdam door de politie klemgereden en gearresteerd.

De politie wil alleen bevestigen dat het om een 24-jarige man uit Landsmeer gaat, maar AT5 weet te melden dat het om Dave Roelvink gaat. Volgens de politie zagen agenten een auto rijden met een hoge snelheid. Op de A10 werd een snelheid gehaald van 180 kilometer per uur, waar maximaal 100 gereden mag worden. Agressief tegenover motoragent 'Midden in de Coentunnel stopte het voertuig plotseling op de vluchtstrook. De bestuurder riep vanuit het raam iets overstaanbaars naar de motoragent. Daarna ging de auto weer rijden. Korte tijd later heeft de bestuurder de auto opnieuw op de vluchtstrook stil gezet. Dit keer stapte de man uit en reageerde agressief tegenover de motoragent. De bestuurder zei ergens met spoed naar toe te moeten. De man stapte daarna weer in en reed verder', aldus de politie in Amsterdam. Veel te veel gedronken Op het Surinameplein in Amsterdam is Roelvink klemgereden. Op beelden bij AT5 is te zien dat hij tegen de grond werd gewerkt. Bij een alcoholcontrole bleek dat Roelvink ruim 2,5 keer teveel had gedronken. Volgens de politie moest hij zijn rijbewijs inleveren en kan hij binnenkort diverse boetes op de deurmat verwachten. Beelden van de arrestatie van Dave Roelvink (via AT5) De zaal in Apeldoorn stond vol Door de arrestatie kon Dave Roelvink in de nacht van zaterdag op zondag niet op 'Welcome To The City' in Apeldoorn optreden. De organisatie kreeg pas kort van te voren iets te horen van het management. 'Ik kreeg een half uur van te voren een appje dat hij niet zou komen door een auto-ongeluk', zegt organisator Giez Bergervoet. 'Het was verschrikkelijk' Veel bezoekers hadden speciaal een kaartje gekocht om Dave Roelvink te zien en dus zit de organisatie met een flinke strop. 'De zaal zat helemaal vol. Iedereen kwam voor Dave.' Voor de Bergervoet zat er niets op dan te melden aan de bezoekers dat Dave niet kon komen. 'Het was verschrikkelijk. Mensen waren boos. Het was echt klote.' Bergervoet verwacht maandag contact te hebben met het management van Dave Roelvink om te kijken naar een oplossing. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52