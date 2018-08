Deel dit artikel:











Motorrijder gewond door botsing met melktruck Foto: News United

STEENDEREN - Een motorrijder is zondag gewond geraakt op de Toldijkseweg in Steenderen. De man kwam daar in botsing met een melktruck die net de weg op draaide.

De vrachtwagen reed net vanaf de melkfabriek de Toldijkseweg op. Mogelijk had de chauffeur de motor niet in de gaten. Door de botsing kwam de motorrijder ten val. Een ambulance bracht hem met onbekend letsel naar het ziekenhuis. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52