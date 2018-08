Deel dit artikel:











Slachtoffer ruzie Rijnstate 'niet aanspreekbaar' Foto: Timo Bouman/Persbureau Heitink

ARNHEM - De man die zaterdag zwaargewond raakte bij een verkeersruzie voor het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem, is niet aanspreekbaar. Daardoor weet de politie nog steeds niet waarover de ruzie ging. Het slachtoffer is een 83-jarige man uit Den Haag.

De man kreeg het zaterdag bij de bushalte voor ziekenhuis Rijnstate om onduidelijke reden aan de stok met de inzittenden van een voorbijrijdende auto. Toen de 83-jarige een van de autodeuren opende, reed de auto hard weg. De Hagenaar liet niet op tijd los en kwam ten val. Hij is met verwondingen aan het hoofd naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. Hij is niet aanspreekbaar, aldus de politie. De politie is op zoek naar de inzittenden van de auto. Het zou volgens een getuige gaan om een antracietkleurige Opel Corsa. De politie vraagt getuigen zich te melden. Zie ook: Man gewond bij verkeersruzie voor ziekenhuis Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52