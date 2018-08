Deel dit artikel:











Politie schiet bij aanhouding Gelredome Foto: Dennis Winters

ARNHEM - Agenten hebben zondagochtend in alle vroegte twee waarschuwingsschoten gelost bij de aanhouding van een automobilist bij het Gelredome in Arnhem. De man had even tevoren zelf politie gebeld met de mededeling dat hij een vuurwapen bij zich had.

De man, een 29-jarige inwoner van Oss, was onderweg vanuit zijn woonplaats naar Arnhem toen hij zelf contact opnam met de politie. Hij vertelde dat hij een vuurwapen had en schoon schip wilde maken, aldus een politiewoordvoerder. Agenten onderschepten de man vervolgens op de snelweg A325 tussen Nijmegen en Arnhem. De Ossenaar leek echter niet te willen stoppen en vertoonde gevaarlijk rijgedrag. Toch wist de politie de man uiteindelijk te laten stoppen bij de McDonald's naast stadion Gelredome. Schoten De politie probeerde de man vervolgens zo ver te krijgen uit zijn auto te stappen. Omdat de man niet luisterde, losten de agenten twee waarschuwingsschoten. Daarop kwam de man toch naar buiten, waarop de agenten hem aanhielden. De man bleek geen vuurwapen bij zich te hebben. Zijn auto is weggesleept voor verder onderzoek, aldus de politie.