Recreatie geen probleem voor Veluwse bizons

UDDEL - Op de Veluwe leeft sinds 2016 een kleine kudde wisenten, beter bekend als Europese bizons. De bedreigde dieren grazen en trekken rond in een leefgebied van 400 hectare dat niet toegankelijk is voor recreanten. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht concluderen nu dat wisenten en recreanten toch goed samengaan.

De wisent is een zeldzame diersoort die langzaam terugkeert in Europese natuurgebieden. Op de Veluwe stappen nu zes wisenten in een afgesloten gebied. Ook in natuurgebied De Maashorst in Noord-Brabant en Kraansvlak in Noord-Holland leven wisenten.

Reactie op recreatie

De onderzoekers van de Universiteit Utrecht bekeken hoe de kudde in De Maashorst reageerde op bezoekers. Aanvankelijk reageerden de dieren geïrriteerd op de belangstelling, bijvoorbeeld door met de kop te schudden of te stampen met de hoeven. Een jaar later vertoonden de dieren nauwelijks nog een reactie op het publiek.

Afstand bewaren

Toch doen recreanten er verstandig aan om 50 meter afstand van de dieren te bewaren. Tijdens het onderzoek kwam één proefpersoon te dichtbij, waarop een stier agressief gedrag vertoonde. De proefpersoon liep hierbij lichte verwondingen op.

Toch gaan wisenten en recreanten volgens het onderzoek goed samen, vooral als de wisenten de tijd krijgen om langzaam te wennen aan recreatie. Het onderzoek draagt naar eigen zeggen bij aan een verantwoorde terugkeer van de wisent in West-Europa.

