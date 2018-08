Deel dit artikel:











Bestuurder sukkelt in slaap, twee gewonden Foto: Roland Heitink/Persbureau Heitink

DOESBURG - Op de Zomerweg in het buitengebied van Doesburg is in de nacht van zaterdag op zondag een auto uit de bocht gevlogen.Twee mensen raakten gewond.

Kort na 4 uur vloog er ter hoogte van de afslag met de Grietstraat, een auto uit de bocht. De wagen schampte twee bomen en kwam tot stilstand. Vermoedelijk was de bestuurder in slaap gesukkeld. In de auto zaten drie jongemannen. Twee van hen raakten gewond en zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De auto is total loss. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52