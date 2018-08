Ted van de Pavert: dit hoort er helaas ook bij

BREDA - Ted van de Pavert zag dat De Graafschap tegen NAC door de ondergrens ging.

"De eerste helft wisten we dat NAC zou stormen. Daar hadden we wel moeite mee, maar we bleven qua stand overeind. Daarna kregen we wat meer controle en kregen we op een vervelend moment een doelpunt tegen, terwijl we met tien speelden door een blessurebehandeling voor Myenty Abena. Daarna snel de 2-0 en hebben we geen moment in de wedstrijd gehad om het nog om te draaien. Vorige week was natuurlijk een fantastische overwinning, maar dit hoort er helaas toch bij. Maar we moeten met z'n allen heel hard strijden om erin te blijven."

"We moeten niet in paniek raken, maar hier wel van leren. We hadden verdedigend vandaag beter moeten staan en hebben bijna geen uitgespeelde kans gecreëerd. De fans waren geweldig, dat maak je bij weinig clubs mee. Helaas hebben we ze te weinig gegeven vandaag."