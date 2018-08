Kat steekt over, auto tegen boom

HENGELO - Op de Ruurloseweg in Hengelo heeft zaterdagavond nabij de kruising met de Heideweversweg een eenzijdig ongeluk plaatsgevonden. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij.

Het ongeluk gebeurde kort voor 22.00 uur. De twee dames reden met de auto in de richting van het centrum van Hengelo.Door het ontwijken van een overstekende kat belandde de auto in de berm en vervolgens tegen een boom. De kat liep na het ongeval nog rondom de auto.



De auto moet zwaar beschadigd worden afgesleept. Het overige verkeer had geen hinder van het voorval.

