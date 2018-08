Echtpaar vindt paard Olli toegetakeld in de stal: wie weet meer?

Foto via Facebook Stal Jachthuis

WINTERSWIJK HUPPEL - Ze schrokken zich zaterdagmorgen wild, Sharon en Olaf van Stal Jachthuis, even buiten Winterswijk. Paard Olli zag er vreselijk uit. Hoe kon dat gebeuren? Het echtpaar hoopt dat iemand hen meer kan vertellen.

De foto's zoals boven het artikel zijn kennelijk het topje van de ijsberg. Op Facebook schrijven zij: 'Met al onze theorieën komen we er maar niet achter hoe hij zó gewond heeft kunnen raken. Dit is slechts het oppervlakkige, verdere beelden besparen we de sociale media liever.'

'Meld je bij ons!'

Ollie moet zijn verwondingen tussen 8.00 en 10.30 uur hebben opgelopen. Sharon en Olaf vragen mensen om zich te melden als zij in de buurt waren deze zaterdagmorgen, en ook maar iets gezien hebben.

Het paard maakt het naar omstandigheden goed, maar de eigenaren zijn naar eigen zeggen 'enorm verdrietig', vooral omdat Ollie erg uit zijn doen is door de situatie.