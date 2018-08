Henk de Jong weet dat er nog meer zeperds komen voor De Graafschap

BREDA - Trainer Henk de Jong was teleurgesteld over de manier waarop De Graafschap het weg gaf tegen NAC.

"Dat vind ik wel vervelend. De eerste helft hadden we beiden geen recht op iets. Ik vond dat we toen bij vlagen best aardig voetbalden, maar we lieten het na ook in de eindpass en in diepgang. We moeten ook wel met z'n allen druk zetten, daar moet iedereen in mee doen. Nu was het half. En in de tweede helft hadden we geen recht op meer, zij waren gewoon beter."

"Dit zijn goede leermomenten voor ons. Maar we gaan wel vaker een zeperdje oplopen in uitwedstrijden. Thuis hoop ik niet. Maar na winst vorige week niet ineens in de war nu. We hebben gelukkig nog steeds plus één, twee wedstrijden en drie punten. We zijn heel blij met die punten van vorige week."