Vermiste jongen gezien op station Apeldoorn

APELDOORN - De weggelopen jongen uit Voorst is vorige week zaterdagavond ook gezien op station Apeldoorn. Hij vroeg om geld voor de trein naar Arnhem. Dat schrijft zijn pleegvader p Facebook.

Zijn pleegouders maken zich grote zorgen om hem. De 15-jarige jongen is al dagen zoek en heeft zijn medicatie niet bij zich. Ook heeft Joey geen geld of mobiele telefoon mee. Dat zou verklaren waarom hij om geld voor een kaartje naar Arnhem bedelde.

De jongen verbleef in een instelling en werd eerder gezien op het station van Voorst-Empe. Hij droeg toen een trainingspak met gele strepen en grijze Puma gympen. Hij is daarnaast te herkennen aan zijn blokjesbeugel. In eerdere berichtgeving werd gemeld dat hij een bril op had, maar dat bleek niet het geval.

UPDATE - hij is inmiddels terecht