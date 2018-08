Deel dit artikel:











Dode in woning Arnhem is bewoner Foto: Persbureau Heitink

ARNHEM - De man die zaterdag dood werd gevonden in een woning aan de Agnietenstraat in Arnhem, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Mogelijk lag het lichaam er al enkele dagen. Dat zegt de politie.

ARNHEM - De man die zaterdag dood werd gevonden in een woning aan de Agnietenstraat in Arnhem, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Mogelijk lag het lichaam er al enkele dagen. Dat zegt de politie.

Politiewoordvoerder Simen Klok bevestigt dat het lichaam dat is gevonden de bewoner blijkt te zijn en dat er geen sprake is van een misdrijf. Buren hadden de man al een tijdje niet gezien, roken een vreemde lucht en op de ramen van de woning wemelde het van de vliegen. Ze belden de politie. Onderzoek wijst nu uit dat de man niet door geweld is overleden.