Dode gevonden in woning Arnhem

ARNHEM - In een woning aan de Agnietenstraat in Arnhem vonden de hulpdiensten zaterdag aan het einde van de middag een stoffelijk overschot. Mogelijk ligt het lichaam er al enkele dagen.

Politiewoordvoerder Simen Klok bevestigt dat het lichaam is gevonden en geeft aan dat de politie onderzoek doet in de woning. Of er verdachte omstandigheden rond de dood van de persoon zijn, is niet bekend.

De brandweer heeft schermen rond de locatie geplaatst.