Publiekslieveling: 'Mensen zien vaak niet de schoonheid van de natuur'

ARNHEM - Museum Arnhem is momenteel gesloten vanwege een grote verbouwing. De meeste schilderijen zijn daardoor tijdelijk opgeslagen en niet zichtbaar. Maar vergeten worden ze door hun liefhebbers niet. Deze week vertelt kunstfanaat Ellen (64) over een doek van Ali Goubitz uit 1946: 'Avond te Castricum'.

'Ik kijk er naar alsof het mijn eigen uitzicht is. Dat is het niet, want ik woon in een bovenwoning en alles behalve aan de kust, maar zo voelt het. Mensen zien vaak niet de schoonheid van de natuur. Ik wel, en de schilderes ook.'

Ellen (64) voelt verwantschap met Ali Goubitz door nog eens goed te kijken naar Avond te Castricum uit 1938. 'Het is heel sfeervol en fijn. De variatie in takjes en blaadjes is zo sierlijk vastgelegd, dat ik ineens twijfel of ik naar een schilderij kijk of toch een pentekening. Heel mooi.'