Publiekslieveling: 'Ik denk dat het een bazig ventje is'

ARNHEM - Museum Arnhem is momenteel gesloten vanwege een grote verbouwing. De meeste schilderijen zijn daardoor tijdelijk opgeslagen en niet zichtbaar. Maar vergeten worden ze door hun liefhebbers niet. Deze week vertelt kunstliefhebber Liesbeth (50) over een doek van Jan Sluiters uit 1929.

'Ook al is het heel zwart en is de achtergrond donkerbruin, toch heeft hij (de schilder, red.) heel veel kleur gebruikt', vertelt Liesbeth over het kunstwerk Carel van Lier met voorouderbeeldje. 'Het is een man van de wereld en ik denk dat het een bazig ventje is. Daar ben ik zelf nooit zo weg van'.

'De man op het doek wil graag laten zien hoe belangrijk hij is', gaat de kunstliefhebber verder. 'De rode lipjes en ring springen eruit. Dat rode maakt hem bijna bloeddorstig.'

Liesbeth schildert zelf ook en haalt inspiratie uit dit op het eerste oog donkere werk van Jan Sluijters. 'Het is vrij intens geschilderd en daar houd ik van. Die grove streken, dat is gewoon lekker. Je ziet bijna de nattigheid van de olieverf.'