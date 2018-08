Deel dit artikel:











Wie kent deze weggelopen terriër uit (omgeving) Oosterbeek? Foto: wijkagent Carlo

OOSTERBEEK - Is hij weggelopen, of de weg kwijtgeraakt? Wijkagent Carlo trof zaterdagmiddag een hondje moederziel alleen aan in Oosterbeek.

De agent wil graag weten van wie het dier is. Daarom postte hij een foto van het hulpeloze hondje op Instagram. Wie hem kwijt is of weet wie de eigenaar is, kan contact opnemen met de dierenambulance Nederrijn. Het lijkt te gaan om een West Highland white terriër.

Dierenambulance Nederrijn: 0653871861