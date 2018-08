Man gewond bij verkeersruzie voor ziekenhuis

Het slachtoffer, een oudere man, stond bij de bushalte en kreeg om nog onbekende reden een conflict met een of meerdere mensen in een personenauto. Wat zich daar precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. Volgens omstanders viel de man toen hij werd meegesleept door de auto.

Tekst loopt door onder de video:

De politie zoekt getuigen van het voorval. Vermoed wordt dat de geweldplegers in een antracietgrijze vijfdeurs Opel Corsa reden. De man is met onbekende verwondingen naar het Radboudumc in Nijmegen vervoerd.

Hoe oud de man is en waarom hij naar het academisch ziekenhuis in Nijmegen is vervoerd (terwijl het incident gebeurde voor het Rijnstateziekenhuis) is vooralsnog onbekend.