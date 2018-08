Geen Feyenoord of Vitesse voor stuntploeg MASV

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Het bekeravontuur voor de Arnhemse stuntploeg MASV is alweer voorbij. De derdeklasser van trainer Jhon van Beukering ging met 5-0 onderuit bij derde divisionist ASWH.

MASV mocht uitkomen in de KNVB-beker doordat de ploeg vorig jaar de finale van de districtsbeker bereikte. Dat is vrij uniek voor een derdeklasser.

De hoop bij MASV was natuurlijk dat ze nog een rondje door konden komen, zodat ze later konden loten tegen bijvoorbeeld Feyenoord of Vitesse. Dat gaat nu niet door.