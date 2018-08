Deel dit artikel:











Festivalbezoekers bouwen grootste bijbel ter wereld in Vierhouten Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - Tijdens het Graceland Festival op de Paasheuvel in Vierhouten is een nieuw record gezet. De organisatie had het ludieke idee om de grootste bijbel van de wereld te bouwen en dat is gelukt.

Geschreven door Mediapartner RTV Nunspeet

info@rtvnunspeet.nl

De constructie van hout is drie meter hoog en vier meter breed en werd zaterdagmiddag gepresenteerd aan de festivalbezoekers. Notaris Pieter Pieltjes hield toezicht bij de metingen. Ruimte voor iedereens bijdrage Het exemplaar is een complete bijbel, afgedrukt op enorme pagina’s die daadwerkelijk omgeslagen kunnen worden. De pagina’s zitten in houten frames. Een aantal pagina’s is bewust leeg gelaten, zodat het publiek zijn eigen creatieve bijdrage aan deze megabijbel kan leveren. Ieder die wil, mag er zijn eigen verhaal in opschrijven, al dan niet met hulp van kunstenaar Bob Venus. Eén ding is zeker: het record dat stond op 150 bij 90 centimeter is overtroffen.