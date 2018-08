Liveblog: Pakt De Graafschap vanavond de koppositie tegen NAC?

BREDA - De Graafschap kan vanavond koploper worden bij een goed resultaat uit tegen NAC. Alles over de wedstrijd van de Superboeren in dit liveblog.

18.08 Henk de Jong in een grijze trui, maar bepaald geen grijze muis.

18.05 De fotografen zijn ook al scherp.

18.02 De muziekkeuze in Breda voorafgaand aan de wedstrijd is louter 90s, Happy Hardcore met name.

18.00 Geen enkele linksbuiten wordt blij van Myenty Abena als tegenstander, het krachtmens van De Graafschap.

17.57 Anthony van den Hurk is reserve bij De Graafschap. De spits wordt mogelijk verhuurd.

17.50 Hidde Jurjus is al volop bezig met de warming up.

17.40 De Graafschap begon nog nooit met 6 punten uit 2 wedstrijden aan de eredivisie. Zou die primeur vanavond komen?

17.35 De Gelderse clubs hebben geen goede herinneringen aan NAC-uit. Vitesse verloor hier vorig seizoen met 1-0, het laatste bezoekje van NEC eindigde ook in een 1-0 nederlaag (foto) en ook De Graafschap verloor de laatste confrontatie met 1-0. En om het compleet te maken: Achilles'29 verloor hier begin 2017 ook met 2-0.

17.30 Met deze elf gaat De Graafschap het vanavond doen in Breda.

Jurjus; Abena, Sven Nieuwpoort, Van de Pavert, Owusu; Bakker, Tutuarima; Van Mieghem, Serrarens, El Jebli.

17.27 Lars Nieuwpoort zit nog niet bij de selectie. Hij traint wel weer mee, maar met een masker vanwege zijn gebroken neus.

17.25 Bij winst is De Graafschap na afloop van de wedstrijd in ieder geval even koploper en moeten de Doetinchemmers puntenverlies van PSV afwachten om ook tot en met zondagmiddag nummer één in de eredivisie te blijven. Maar zelfs bij een gelijkspel is De Graafschap tijdelijk koploper, tenzij VVV wint van Ajax.