Liveblog: Machteloos De Graafschap met 3-0 achter uit tegen NAC

BREDA - De Graafschap kan vanavond koploper worden bij een goed resultaat uit tegen NAC. Alles over de wedstrijd van de Superboeren in dit liveblog.

TUSSENSTAND: 3-0

87e: Doelman Muric van NAC is een bron van onzekerheid, maar De Graafschap slaagt er niet in om daarvan te profiteren.

85e: Ook invaller Narsingh kon niets uitrichten.

80e: Leroy Owusu krijgt geel voor een overtreding op Rosheuvel, door wie hij werd gepoort.

79e: Sven Nieuwpoort heeft het ook lastig vanavond. Maar wie niet?

75e: Er is ook niemand die de leiding pakt of zijn mond open doet bij De Graafschap. Dat is geen nieuw probleem overigens.

73e: Het beste bij De Graafschap vanavond: het uitvak.

71e: De Graafschap lijkt in niets op de ploeg die vorige week Feyenoord verraste.

66e: Een afstraffing dreigt. Er klopt weer niks van in de defensie van De Graafschap en Nijholt tikt de bal binnen bij de tweede paal: 3-0.

65e: De Graafschap komt wel wat meer op de helft van NAC terecht, maar het gebrek aan creativiteit is schrijnend.

63e: Te Vrede is met een atletische poging dichtbij nummer drie.

62e: Straalman komt er nu toch in voor Abena, die dicht tegen een rode kaart aan zit.

59e: Thomassen, die zijn eredivisiedebuut maakt, wil de bal wel graag hebben. Maar voorlopig wordt hij niet bereikt.

56e: Jordy Thomassen vervangt de volkomen onzichtbare Daryl van Mieghem.

55e: De Graafschap zakt volledig door de ondergrens hier in Breda.

50e: Geen verrassing, de 2-0 van NAC. De Graafschap louter in paniek na de rust. Mets slaat toe uit een hoekschop.

48e: Abena pakt een onnodige gele kaart.

46e: Wie er wel in komt, is Furdjel Narsingh voor Stef Nijland. El Jebli gaat dan naar het middenveld.

46e: Bart Straalman heeft in de rust warm gelopen voor het geval Abena niet door zou kunnen. Maar het blijkt niet nodig.

45e: Een klap voor De Graafschap, met een 1-0 achterstand de rust in.

43e: 1-0 voor NAC, Te Vrede mag ongehinderd raak koppen.

41e: Hidde Jurjus mist bij een voorzet de bal, maar raakt Myenty Abena. De verdediger gaat even gestrekt, maar kan de wedstrijd toch voortzetten.

38e: Heel matig wat beide ploegen laten zien.

33e: Vooral heel weinig tempo nu.

30e: Nijland schiet van afstand en Muric laat weer los.

28e: De druk van NAC is verdwenen, De Graafschap heeft wat meer controle. Maar het is nu vooral saai.

23e: Doelman Muric van NAC grabbelt een beetje na een vrije trap van Stef Nijland.

21e: De Graafschap komt nauwelijks aan voetballen toe en mag blij zijn dat NAC voorin kwaliteit ontbeert. Vorig seizoen stonden Saddiq Umar en Ambrose, die zijn er gelukkig voor de Doetinchemmers niet meer bij.

16e: De thuisclub zet De Graafschap flink onder druk.

12e: Bij de huidige tussenstanden is De Graafschap virtueel koploper. Maar het spel is allesbehalve overtuigend.

7e: Eerste kans voor NAC, El Allouchi mikt over.

6e: Jordy Tutuarima, vorig seizoen meestal linksback, nu op het middenveld.

3e minuut: Een afwachtend begin van De Graafschap.

18.32 De wedstrijd gaat beginnen. De Graafschap op jacht naar de koppositie.

18.30 Voorafgaand aan de wedstrijd een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden Wanny van Gils, voormalig clubidool van NAC, en Daan Schrijvers, één van de grote namen uit de historie van NAC, die ook furore maakte bij PSV en DWS.

18.23 Het uitvak zit weer goed vol.

18.18 De spelers verlaten het veld. Over een minuut of tien zijn ze weer terug.

18.15 De cultspits van De Graafschap Fabian Serrarens. Als er belangstelling voor hem komt, mag hij alleen voor de hoofdprijs weg.

18.08 Henk de Jong in een grijze trui, maar bepaald geen grijze muis.

18.05 De fotografen zijn ook al scherp.

18.02 De muziekkeuze in Breda voorafgaand aan de wedstrijd is louter 90s, Happy Hardcore met name.

18.00 Geen enkele linksbuiten wordt blij van Myenty Abena als tegenstander, het krachtmens van De Graafschap.

17.57 Anthony van den Hurk is reserve bij De Graafschap. De spits wordt mogelijk verhuurd.

17.50 Hidde Jurjus is al volop bezig met de warming up.

17.40 De Graafschap begon nog nooit met 6 punten uit 2 wedstrijden aan de eredivisie. Zou die primeur vanavond komen?

17.35 De Gelderse clubs hebben geen goede herinneringen aan NAC-uit. Vitesse verloor hier vorig seizoen met 1-0, het laatste bezoekje van NEC eindigde ook in een 1-0 nederlaag (foto) en ook De Graafschap verloor de laatste confrontatie met 1-0. En om het compleet te maken: Achilles'29 verloor hier begin 2017 ook met 2-0.

17.30 Met deze elf gaat De Graafschap het vanavond doen in Breda.

Jurjus; Abena, Sven Nieuwpoort, Van de Pavert, Owusu; Bakker, Tutuarima; Van Mieghem, Serrarens, El Jebli.

17.27 Lars Nieuwpoort zit nog niet bij de selectie. Hij traint wel weer mee, maar met een masker vanwege zijn gebroken neus.

17.25 Bij winst is De Graafschap na afloop van de wedstrijd in ieder geval even koploper en moeten de Doetinchemmers puntenverlies van PSV afwachten om ook tot en met zondagmiddag nummer één in de eredivisie te blijven. Maar zelfs bij een gelijkspel is De Graafschap tijdelijk koploper, tenzij VVV wint van Ajax.