VIDEO: Varsseveld loopt uit voor optocht bloemenwagens

VARSSEVELD - Varsseveld is zaterdagochtend uitgelopen voor de optocht als onderdeel van de Volksfeesten. De eerste prijs voor grote bloemenwagens ging dit jaar naar De Drankelingen, maar op de andere bouwwerken was het feest minstens zo groot.

'De andere wagens zijn ontzettend mooi, het niveau was ontzettend hoog en wij hebben gewonnen', aldus Marcel van de prijswinnende groep De Drankelingen.

Na de eerste rondtocht van donderdag, werden zaterdagochtend de prijzen uitgereikt in het centrum van Varsseveld. De groep van Marcel was in extase na de zege in de categorie grote bloemenwagens. 'Je werkt vanaf begin maart ernaartoe en dan heb je de eerste prijs', vertelt de enthousiaste deelnemer. 'Dat is gewoon geweldig.'

Naast een drietal grote bloemenwagens, bestond de optocht ook uit loopgroepen en allegorische wagens. 'Het is een heel gevarieerd gezelschap', aldus Frank Lettink, voorzitter van de optocht. 'Een hele mooie optocht die past bij de uitstraling van het dorp en het feest dat we hier vieren. En het is altijd fijn dat de optocht weer geweest is, dan kan iedereen weer de tent in.'