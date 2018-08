Dennis Licht stoomt Rotary Runners klaar voor marathon New York

BEEKBERGEN - Dennis Licht (34) uit Beekbergen veroverde als atleet dertien nationale titels. Hij stopte twee jaar geleden en draagt zijn kennis nu over in clinics.

Zo stoomt hij de Rotary Runners uit Apeldoorn klaar voor de marathon van New York begin november. 'Om ze ook daadwerkelijk daar te krijgen, moeten we ze goed begeleiden. Maar voor mij zijn het allemaal helden. Sommigen doen hem ook wandelend, omdat ze niet in staat zijn om het parcours rennend af te leggen. Het maakt mij niet uit, als ze maar in beweging zijn.'

De Rotary Runners lopen voor twee goede doelen. De Codeclub Apeldoorn, die basisschool-leerlingen wil leren programmeren met computers, en de Stichting Spreekt Voor Zich, die kinderen met selectief mutisme helpt. Een angststoornis bij kinderen die als ze naar buiten gaan niet meer in staat zijn om te communiceren.

Dennis Licht vindt het geweldig om zijn passie voor hardlopen via clinics over te brengen. 'Hardlopen is een sport voor het leven. Je kunt het altijd en overal doen. Leeftijd maakt dan niet uit. Soms loop ik zelf ook mee en dat kan motiverend werken. Maar het kan ook lastig zijn, want dan schamen ze zich voor hun tempo. Maar dat is helemaal niet erg.'