Man berooft vrouw in Zaltbommel Foto: Omroep Gelderland

ZALTBOMMEL - De politie zoekt getuigen van een beroving aan het Koggeplein in Zaltbommel. Een man ging er vrijdag na sluitingstijd vandoor met een kleine buit. Vrijdag is koopavond in Zaltbommel.

Rond 21.00 uur sloot een vrouw haar winkel af. Op haar fiets wilde ze weggaan. Op dat moment sprak een man haar aan. Hij wilde haar geld hebben. De politie is naar hem op zoek. Het gaat om een blanke man tussen 25 en 30 jaar. Hij is ongeveer 1 meter 75 lang. Op het moment van de beroving droeg hij een oranje T-shirt en een beige korte broek. De man heeft donkerblond haar. Wie meer weet over de man of de beroving heeft zien gebeuren, wordt verzocht de politie te bellen via 0900-8844. Wie de politie anoniem wil tippen kan dat doen via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52