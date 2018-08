Flinke file op A12 na botsing tussen drie auto's

DUIVEN - Er stond zaterdagochtend ruim 11 kilometer file op de A12 ter hoogte van Duiven. Er vond tussen Zevenaar en Duiven een ongeluk plaats, waarbij drie auto's betrokken waren.

De voertuigen kwamen door een nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Een van de auto's raakte hierbij total loss, de twee andere voertuigen liepen minder grote schade op.

Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. De vertraging voor het verkeer was, in de richting van Arnhem, op het hoogtepunt 45 minuten.