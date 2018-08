Berkelbaronnen gaan zwemmen: 'We vallen echt niet om van een beetje buikgriep'

EASTERLITTENS - Ze gaan het doen. Ondanks het risico ziek te worden, zwemmen de waterpoloërs uit Almen dit weekend in Friesland. Ze willen olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden steunen bij zijn elfstedenzwemtocht tegen kanker. De organisatie raadt het af, omdat in het water E.coli zit. Deze bacterie kan darmklachten en diarree veroorzaken. 'We vallen echt niet om van een beetje buikgriep.'

Alle negen zwemmers van het Almense gezelschap De Berkelbaronnen gaan het water in. Een van de zwemmers, Wim Huurnink: 'Er zijn nog twee vanuit de Achterhoek onderweg. De anderen hebben gisteravond vanaf de camping al een stukje gezwommen. Nou, we zijn vanmorgen allemaal gewoon opgestaan.'

Beelden op Facebook van de 'training' van vrijdagavond:

'Wij willen Maarten sowieso begeleiden'

Omdat de organisatie van de zwemtocht mee zwemmen met Maarten van der Weijden afraadt, is onduidelijk hoeveel mensen daadwerkelijk met hem meedoen en waar. 'Wij willen Maarten sowieso begeleiden op het laatste deel tussen Bartlehiem, Dokkum en Leeuwarden. We moeten even zien hoe we dat gaan organiseren', zegt Huurnink namens De Berkelbaronnen.

Van der Weijden begon zaterdagmorgen om 04.30 uur aan zijn monstertocht van 200 kilometer door de Friese wateren. Het is de bedoeling dat hij maandagavond rond 19.45 uur in Leeuwarden aankomt.

Olympisch kampioen

De winnaar van goud op de Olympische Spelen van Peking heeft het advies van de GGD in Friesland niet te gaan zwemmen vanwege de E.coli-bacterie genegeerd. Hij is bereid buikgriep op te lopen en wil kankerpatiënten voor wie hij geld inzamelt niet in de steek laten.

Zo denken de waterpoloërs uit Almen er ook over. Wim Huurnink: 'Mijn schoonzus heeft kanker gehad. Ze zei gisteravond nog tegen ons: als je kanker hebt, sta je aan de zijlijn. En de rest gaat gewoon door. Daarom gaan wij dit weekend toch zwemmen. We vallen echt niet om van een beetje buikgriep.'

