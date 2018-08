Concert Justin Timberlake in GelreDome lang niet uitverkocht

ARNHEM - Justin Timberlake treedt vrijdag op in GelreDome. Je zou denken dat het concert van de wereldster in Arnhem al stijf uitverkocht is, maar niets is minder waar. Er zijn volop kaarten beschikbaar.

De Amerikaanse zanger is bezig met de Man of the Woods-tour. Hij is komend weekeinde twee keer in Nederland te zien: op vrijdag in Arnhem en op zaterdag in Amsterdam (Ziggo Dome).

Timberlake is een van de populairste artiesten van de laatste jaren. Zo scoorde hij grote hits met nummers als Can't stop the feeling, Say something en Love never felt so good.

De tekst gaat verder onder de video van Say something.

Op de website van Ticketmaster is te zien dat voor bijna alle vakken nog kaarten beschikbaar zijn.

