Veel overlast door barbecues in Berkelland

BORCULO - Berkelland krijgt veel meldingen en klachten van geluid- en geuroverlast binnen door barbecues. De gemeente vraagt buren om vooral met elkaar in gesprek te gaan voordat een klacht wordt ingediend.

'Als onze handhavers ter plekke zijn is het irritatiemoment al voorbij', aldus de gemeente Berkelland, die een duidelijke tip heeft voor inwoners die overlast ervaren van het barbecueën van de buren: 'Ga eerst het gesprek aan met je buren. We zien vaak dat er best een oplossing te vinden is.'

Mocht er in overleg geen oplossing worden gevonden, kan geluidsoverlast het beste bij politie en handhavers worden gemeld.

De gemeente benadrukt dat de geur van een barbecue doorgaans niet geldt als stankoverlast.