Inbreker vlucht en verstopt zich onder deken Foto: Omroep Gelderland

ZALTBOMMEL - In Zaltbommel heeft een inbreker in de nacht van vrijdag op zaterdag geprobeerd te ontkomen aan de politie door in een schuur onder een deken te gaan liggen. Het heeft niet geholpen.

Agenten kregen een melding dat bewoners aan de Molenwal een ongewenste bezoeker in de kraag hadden gegrepen. Ze hadden een inbreker overlopen en hielden hem vast, terwijl de politie werd gebeld. Via de meldkamer hoorden de agenten dat de inbreker de benen had genomen. Op Facebook schrijven agenten: 'Wij hebben vervolgens de omgeving afgezet en zijn gaan zoeken. Toen we in een schuur keken zag een van ons de verdachte verstopt onder een deken liggen.' De inbreker heeft de rest van de nacht doorgebracht in het cellencomplex in Tiel.