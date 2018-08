Harderwijkse verovert goud op EK bij 100 meter vlinderslag

DUBLIN - Lisa Kruger uit Harderwijk heeft vrijdagavond een gouden medaille gewonnen op de 100 meter vlinderslag bij het EK para-zwemmen. De 17-jarige zwemster kroonde zich tot Europees kampioen en zwom een tijd van 1:07.82 tijdens het toernooi in Dublin.

Met haar snelle tijd troefde Kruger concurrenten Oliwia Jablonska uit Polen en Alessia Scortechini uit Italië af. Zij veroverden het zilver en het brons.

Het EK para-zwemmen in Dublin begon maandag. Toen greep Kruger al direct een zilveren plak op de 100 meter borstcrawl. Dinsdag kwam daar nog een zilveren medaille bij voor de Harderwijkse op de 100 meter rugslag.

'Nog nooit zo verrast'

Via Instagram laat Kruger weten dolgelukkig te zijn met haar gouden medaille op de 100 meter vlinderslag. 'Ik denk niet dat er ooit nog een medaille komt waar ik zo door verrast zal zijn als door deze. Ik begon dit zwemseizoen met een persoonlijk record van 1:17.02 en was ervan overtuigd dat de vlinderslag niet 'mijn ding' was. En na een uitstekende tijd in Sheffield dacht ik dat ik gewoon een goede dag had gehad.'

'Ik ging deze race in met de gedachte misschien brons te kunnen halen, maar het werd goud', juicht Kruger. 'Dit is mijn meest onverwachte medaille ooit!'