Dijkstra baalt van puntenverlies NEC, maar ziet ook goede dingen

NIJMEGEN - Mart Dijkstra zag hoe NEC onnodig de zege weggaf tegen Cambuur.

"We stonden er heel rooskleurig voor. In een tijdsbestek van tien minuten geven wij het weg. We kwamen wel steeds verder achteruit te staan en in balbezit deden we het niet goed meer. We maakten twee verdiende goals, maar daar heb je weinig aan als je uiteindelijk met één punt staat. We hadden daarna de wedstrijd dood moeten maken. Dat is niet gelukt vandaag, een goede les."

Dijkstra speelde in de voorbereiding ook achterin, maar nu weer op het middenveld. "Ja, daar gaat mijn voorkeur naar uit. Ik heb beide gespeeld, maar met Rens van Eijden hebben ze het achterin wel op orde. En heeft de trainer me weer nodig op het middenveld. Als je de score los koppelt van het spelbeeld, dan hebben we een behoorlijke ploeg. Dat moeten we uitbouwen, zodat we wedstrijden gemakkelijker gaan winnen."