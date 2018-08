NEC-trainer De Gier woest op arbitrage vanwege klap bij 2-2

NIJMEGEN - NEC-trainer Jack de Gier liep na afloop van de wedstrijd tegen Cambuur meteen naar scheidsrechter Bax.

Bij de 2-2 in de extra tijd werd namelijk een overtreding gemaakt. "Het is net op beeld bevestigd. Rossi slaat Rens van Eijden gewoon neer. Volgens mij is het zelfs een kaart. Een duidelijke overtreding. Het is heel zuur, want we zijn 86 minuten de bovenliggende partij en is er niks aan de hand."

"Ik was er niet blij mee dat we Joey van den Berg moesten wisselen, maar we wisten dat we wat jongens moesten wisselen omdat ze nog niet helemaal competitiefit waren. Maar ik heb wel een team gezien dat strijdt voor elke meter en dat het dan zo uitpakt, is heel zuur. Je moet het over de streep trekken. We hadden de derde goal ook moeten maken. En als het een verdiend doelpunt is, heb ik er vrede mee, maar dit is gewoon falen van de scheids."

De rentree in De Goffert vond de oud-spits wel prachtig. "Ik heb genoten van elke minuut. Vanaf het moment dat ik bij de warming up buiten kwam en eigenlijk de hele wedstrijd. Het publiek heeft ons geweldig gesteund."